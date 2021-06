La Nouvelle éco : à Niort, Safran s'attend à un retour à la normale en 2024

2020, avec le coronavirus et le confinement, fini les voyages voyages. Avec pour conséquence la chute du trafic aérien. Une année qualifiée de "difficile" par Richard Montois, le directeur du site Safran de Niort avec - 40% d'activité. Et des conséquences sur l'emploi. "150 contrats intérimaires ont été arrêtés entre mars et fin 2020. On a facilité les départs à la retraite et les aides à la création d'entreprises", explique Richard Montois. Aujourd'hui, le site qui fabrique des systèmes de distribution électrique compte 720 salariés. Safran a également signé un accord APLD (activité partielle de longue durée). L'activité partielle est passée de 20% en avril-mai 2020 à 6% en ce moment et moins de 3% d'ici la fin de l'année.

Des remontées en cadence sur des programmes phares comme l'A320

Car le trafic aérien redécolle. "Il a repris en Asie et très fortement aux Etats-Unis pour les vols intérieurs. L'Europe est un peu à la traîne mais cet été le trafic devrait redémarrer". Safran reçoit de nouvelles commandes de clients comme Airbus "avec notamment des remontées en cadence sur des programmes phares comme l'A320", précise Richard Montois.

Safran compte aussi sur la partie hélicoptère qui "s'est mieux tenue pendant la crise. Et on a de bonnes perspectives". Il y a l'aviation militaire et le programme Rafale qui "impacte directement le site de Niort en termes d'activité puisqu'on fournit la distribution électrique sur cet avion". Le directeur qui estime que "le retour à la normale aujourd'hui de ce qu'on voit est pour 2024".

Safran travaille à une aviation moins polluante

Et puis Safran travaille sur l'aviation de demain, plus écolo. "Entre 2005 et 2050, le secteur aéronautique s'est engagé à réduire ses émissions de 50%", rappelle Richard Montois. "A Niort, on a une opportunité forte avec des moteurs électriques pour l'aviation générale et les nouvelles mobilités urbaines. Il y a de la recherche avancée en amont mais on a aussi des contrats". Notamment avec une société américaine pour des avions de deux-quatre places et un autre de huit places qui sera capable de faire un peu moins de 1000 kilomètres et complètement électrique. La production de ces moteurs doit démarrer fin 2022- début 2023.