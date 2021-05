La Nouvelle Éco : à Obterre, la réserve animalière de la Haute Touche rouvre ses portes

Ce mercredi 19 mai, musées, monuments, zoos et aquariums sont autorisés à rouvrir au public. À la Haute Touche, tout est prêt pour recevoir les visiteurs au sein des 150 hectares du parc.

La date d’ouverture était fixée au 3 avril. Ce sera finalement le 19 mai. La réserve zoologique de la Haute Touche, un des sites touristiques majeurs du département de l’Indre, débute sa saison 2021 avec un mois et demi de retard. “Nous étions impatients de rouvrir”, reconnaît Roland Simon, son directeur. Pour marquer l’événement, l’entrée sera gratuite pour les – de 13 ans jusqu’au 24 mai comme dans l’ensemble des douze sites du Muséum national d’Histoire naturelle dont fait partie la Haute Touche.

Une baisse limitée de la fréquentation en 2020

L’an passé le site avait ouvert le 8 juin mais un pic de fréquentation durant l’été lui avait permis de limiter à - 15 % la baisse du nombre de visiteurs sur l’année (52 000 au lieu de 61 500 en 2019). Un de ses atouts dans le contexte sanitaire actuel : ses 150 hectares accessibles au public. “On n’est pas à se marcher les uns sur les autres. On peut venir à la rencontre des animaux en toute quiétude”, souligne Roland Simon.

Les babouins de Guinée font partie des espèces présentes à la Haute Touche. - MNH

La Réserve zoologique de la Haute-Touche héberge plus de 1 300 animaux appartenant à 120 espèces des cinq continents : tigres, guépards, lynx, babouins, lémuriens, oiseaux, cervidés et depuis peu des antilopes sitatunga. “Nous rouvrons dans des conditions plus sereines car nous sommes riches de notre expérience de l’an passé”, précise M. Simon.

Une organisation bien rodée

Pas de file d’attente à gérer à l’entrée : la visite débute en effet par un “parcours safari” de 4 km en voiture. Le paiement par carte sans contact sera à privilégier. Le port du masque ne sera demandé qu’aux points de concentration des visiteurs : boutique, location de vélos et de voiturettes et restaurant avec uniquement de la vente à emporter). Des sens uniques ont été mis en place à des passages plus étroits du parcours, comme les passerelles.

La jauge a été fixée à 5000 visiteurs alors qu’au plus fort l’an passé, le parc en a accueilli 1300 en une journée. Huit saisonniers ont été recrutés pour la saison, soit un de plus que les années précédentes afin d’assurer le nettoyage des vélos et des voiturettes loués à l’entrée.

Malgré un début de saison tardif, le directeur de la réserve se dit confiant : “Cette année encore, les Français vont moins partir à l’étranger, nous allons en bénéficier.”