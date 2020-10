La Nouvelle Eco : à Oloron, la boutique COVID est un passage obligé

Marc Fauvel est un professionnel du produit d'entretien pour la restauration et les métiers de bouche, à Oloron Sainte-Marie. En gros, à part les boulangeries, avec la pandémie, il a vu le reste de son marché s'effondrer en un clin d'œil. Pour ce professionnel âgé de 60 ans, qui en a vu d'autres, pas question de tomber sans combattre. C'est ainsi qu'est née la boutique COVID à Oloron Sainte-Marie.

Actualité :

Avec son expérience de l'entretien et du nettoyage, Marc Fauvel, s'est très vite rendu compte que pour acheter tous les produits liés à la crise sanitaire, il fallait se rendre dans plusieurs endroits. Voilà pour l'idée de la boutique COVID à Oloron : réunir tous les produits nécessaires aux mesures sanitaires en un seul et même lieu. S'il continue à fournir quelques clients du monde d'avant, Marc Fauvel travaille maintenant avec les collectivités, maisons de retraite, particuliers et professionnels. Sa boutique éphémère est en place pour un an, mais avec regret il avoue qu’il sera sans doute là, encore après. Se posera alors, la question de prolonger ou non cette activité.

Ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 17h à 19h Le samedi matin de 8h30 à 12h30

Contacts :