La Nouvelle Eco : le Musée Jeanne d'Albret à Orthez fait ses comptes, après un été encourageant

A Orthez, Le Musée Jeanne d’Albret, qui retrace l'histoire du protestantisme béarnais, est un Musée associatif ouvert depuis 1995, avec le concours du Centre d’Étude du Protestantisme Béarnais (CEPB) qui a pour rôle de réunir les collections et les présenter au public. Mais le Musée monte aussi des expositions. La dernière en date, sur les pratiques funéraires en Béarn, a apporté bien plus, que ses promoteurs l'avaient imaginé.

(Im)mortel, l'expo qui change la donne :

L'histoire retiendra peut-être que durant l'été 2020, en pleine pandémie, c'est avec une exposition baptisée "(Im)mortel, des pratiques funéraires", que le Musée Jeanne D'Albret à Orthez, a séduit un grand nombre de visiteurs lui permettant du même coup, d'amortir le choc de la crise. C'est en tout cas, ce que montre le bilan à l'automne. Certes le Musée enregistre une baisse de fréquentation, mais l'association se veut optimiste pour l’avenir. Le but étant de sauvegarder les emplois du Musée et d'étaler les pertes sur 2021 et 2022.

