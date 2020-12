La Nouvelle éco : à Panissières, Interstiss lance un tour de cou avec masque intégré

Le masque est devenu l'outil incontournable qu'il s'agit désormais d'adapter à d'autres accessoires. C'est ce que fait Interstiss à Panissières qui lance un tour de cou avec masque intégré.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous travaillez sur les vêtements pour le sport et vous venez de lancer un tour de cou avec masque intégré. L'idée vous est venue comment ?

Pierre Brunier, fondateur et gérant d'Interstiss : Nous avons fabriqué 3 millions de masques traditionnels et au mois de septembre, alors que nous produisions déjà des tours de cous pour l'hiver, nous avons eu une demande des stations de ski. Nous avons homologué rapidement notre produit et avons eu rapidement des commandes. Ça représente 50 000 pièces mais avec des incertitudes liées à la réouverture des stations. C'est un produit qui restera actif dans les années qui viennent car il est filtrant et utile pour les cyclistes et les motards

Vous avez recruté ces derniers mois ?

On a embauché plus de 30 personnes dans la période la plus haute ce qui a porté notre effectif à 70 personnes à Panissières. On a encore une forte demande en masques traditionnels et tours de cous. Notre fabrication de vêtements de sport sous la marque Kony reste active.