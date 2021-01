La nouvelle éco : à Parempuyre, la gérante du pressing C'Clean aurait préféré rester fermée

Il y a ceux qui, comme les restaurateurs, ont pour unique objectif de rouvrir leurs établissements. Et puis il y en a d'autres qui se rendent compte qu'ouvrir leur boutique leur revient plus cher que de baisser le rideau. C'est le cas de Maude Battaglioli, gérante du C'Clean Pressing à Parempuyre.

D'habitude, c'est déjà une période calme pour Maude Battaglioli, qui gère le pressing C'Clean de Parempuyre. Entre fin novembre et fin février, il y a toujours moins de clients dans les châteaux et les chambres d'hôte, qui représentent 60% de son chiffre d'affaires. Mais cette année, le gouffre financier est particulièrement profond. En plus des stations de ski, des restaurants, des hôtels, tous fermés, Maude Battaglioli doit faire face à la généralisation du télétravail. "Je travaille beaucoup avec des commerciaux qui mettent des costumes, et là ils sont tous en télétravail donc je ne travaille plus pour eux", déplore-t-elle.

"J'ai passé des journées à attendre des clients, ce qui ne m'arrive jamais d'habitude", explique la gérante du pressing. "J'ai eu les gros accidents, les vomissements des enfants, les pipis de chats sur les couettes, mais c'était très peu. Parce qu'au final, les couettes sont sur les lits avec le temps qu'il fait, et on garde les manteaux sur soi. Le repassage, ce n'est pas une nécessité. Beaucoup de gens qui se sont retrouvés en chômage partiel ou qui ont perdu leur emploi le font eux-mêmes."

Des fêtes décevantes

Conséquence : Maude Battaglioli perd plus d'argent en ce moment que lors du premier confinement, quand elle était fermée. Car pour toucher l'aide de 1 500 euros, elle est obligée de garder une activité. Mais avec dix fois moins de chemises à laver en ce moment, les machines tournent souvent pour rien. Ses charges en électricité, à hauteur de 500 euros par mois, restent inchangées.

La gérante du pressing de Parempuyre espérait au moins se rattraper un peu avec les fêtes. Un espoir vain. "Pendant les fêtes, les gens recevant moins, je me suis dit que beaucoup allaient peut-être en profiter pour mettre de belles nappes, mais j'en ai rentrées vraiment peu. J'ai dû en faire cinq au lieu d'une vingtaine les précédents Noël. Il n'y a pas eu non plus de robes de soirée", s'attriste Maude Battaglioli.

La crainte d'un reconfinement

Sur toute l'année, le pressing C'Clean a perdu 40% de son chiffre d'affaires. Pour l'avenir, la gérante craint surtout un reconfinement dans les prochaines semaines. "J'ai peur de finir par mettre la clé sous la porte", indique-t-elle. "Toutes ces aides, elles vont bien s'arrêter à un moment. Heureusement que j'ai cette deuxième casquette d'aide-soignante, qui me permet d'aller travailler à l'hôpital si je n'ai plus de salaire ici. S'il y a un reconfinement avec des aides, je pourrai faire face mais ce sera très compliqué", conclut-elle.

En attendant, Maude Battaglioli se prépare à lancer une campagne de publicité en ligne. Une campagne qui était déjà prête en mars 2019, quelques jours avant le début du premier confinement.