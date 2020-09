La Nouvelle Eco : à Pau, Vertego, accompagne et forme les salariés victimes de la crise

Si avec la crise les PME n'hésitent plus à faire appel aux organismes de formation, les grosses sociétés de plus de 400 ou 500 salariés, qui travaillent régulièrement avec eux, les sollicitent encore davantage. A Pau, Vertego, est en première ligne. Chaque collaborateur à pour mission de recevoir en agence des salariés, licenciés ou en reconversion, d'étudier cursus professionnel, CV, souhait(s) et de diriger ensuite les uns et les autres vers des entreprises en manque de personnel avec des formations ou mises à niveau adaptées.

L'actualité :

Cela n'a échappé à personne, la crise économique touche tous les secteurs et dans tous les pays. Comme souvent dans ce cas, certains sont affaiblis, d’autres plus forts. En France et à Pau, entreprises et organismes de formation, comme Vertego, travaillent dans le même sens pour minimiser les effets de cette crise, ne laisser personne sur le bord du chemin et faire en sorte que les chiffres de l’emploi retrouvent leur niveau d’avant la crise.

Contacts :