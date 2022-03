La Nouvelle éco : à Paulnay, Clémence Delompré a ouvert un atelier de graphiste

Originaire de Normandie, Clémence Delompré a travaillé pendant sept ans à Paris comme assistante-infographiste chez Sequoia, une enseigne de maroquinerie, avec le projet de se mettre plus tard à son compte. Au cours de l’année 2019-2020, elle a suivi une formation de décorateur/merchandiser à Paris également. Elle finissait un stage de quatre mois associé à cette formation à Tours quand le premier confinement a été décrété.

“Au départ j’avais prévu de retourner travailler comme salariée mais le Covid a mis en avant la possibilité de faire du télétravail et d’être en distanciel. Du coup, ça a accéléré mon projet”, explique-t-elle. En janvier 2021, elle a quitté Évreux pour rejoindre son compagnon qui est éleveur de chèvres à Paulnay. “Un ordinateur, c’est plus facile à transporter qu’un troupeau de chèvres”, plaisante-t-elle. Elle se sent bien en Brenne : “J’ai vécu une vingtaine d’années à Langeais dans l’Indre-et-Loire. À Paris j’avais mon travail mais je n’ai jamais pu m’y faire.”

Pas la fibre à Paulnay

L’Atelier 88 - son année de naissance – est né en octobre 2021. Clémence Delompré assure différentes prestations : création d’affiches, de flyers, d’autocollants, de logos, d’illustrations et de sites internet. Fort de sa récente formation, elle propose également de l'agencement de vitrines. Trois après-midis par semaine elle va travailler à l’espace de coworking à Mézières-en-Brenne “où il y a la fibre et la 5G” ce qui n’est pas le cas à Paulnay. Elle y fixe ses rendez-vous professionnels et y croise d’autres utilisateurs. Via le club des entrepreneurs de Brenne, elle a également noué des contacts afin de se faire connaître.

À plus long terme, son projet est de s’associer à une amie graphiste, Anaïs Barrault, qu’elle a connue lors de sa formation de graphiste à Nantes en 2012. “L’Atelier 88 n’existerait pas sans elle. On se complète bien : elle est plus spécialisée sur la partie développement de site et photographie”, précise-t-elle. Clémence Delompré peut aussi bien travailler pour une clientèle locale que plus éloignée. Elle a une page Facebook et un compte Instagram. On peut également consulter son portfolio en ligne.