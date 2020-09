La nouvelle éco : à peine terminée, la Friche des Ponts espère faire son retour l'été prochain à Limoges

Après un été fructueux sur les bords de Vienne à Limoges, le village de food truck "la Friche des Ponts" a fermé ses portes ce dimanche. Une initiative née de la crise du Covid et de l'annulation des festivals. Un gros coup dur pour ces professionnels de la cuisine itinérante. Heureusement, ce nouveau rendez-vous leur a permis de "vraiment sauver la saison" selon l'initiateur du projet Benoît Lavallade. "On a eu de très bons retours des clients. Les gens étaient vraiment ravis de trouver dans un même endroit plein de recettes et plein de cuisines différentes. Avec une ambiance familiale et très décontractée" se réjouit celui qui est aussi le patron du food truck Chez René.

On aimerait bien recommencer

Il est vrai que ce village de food truck avec ses tables, de la musique et même un terrain de pétanque, est resté l'un des endroits les plus fréquentés de Limoges cet été du jeudi au dimanche. Une aubaine pour celles et ceux qui y ont installé leur camion-restaurant. "Au niveau des professionnels, tout le monde a très bien travaillé. Le temps a également été au rendez-vous. Des petites structures ont surement sauvé leur commerce" explique Benoît Lavalade qui envisage d'ores et déjà de remettre ça à l'été 2021. "On va commencer à travailler et à réfléchir sur la saison prochaine. Vu le succès rencontré, on aimerait bien recommencer."