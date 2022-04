La nouvelle éco : à Péronne, une carte fidélité pour redynamiser et attirer en centre-ville

La problématique touche de nombreux centres-villes dans la Somme et en France. Les consommateurs retournent acheter en supermarchés, dans les zones commerciales ou sur internet. À Péronne, à l'Est de la Somme, une carte fidélité s'est mise en place pour attirer à nouveau les clients.

"Depuis le début de l'année 2022, on observe une baisse importante de la fréquentation", explique Marie. Elle a crée, en novembre 2020, les Petits bocaux, une épicerie bio et 100% vrac. Tout de suite, elle trouve sa clientèle. Mais depuis quelques mois, elle ne les voit plus. Marie n'est pas la seule concernée. Un phénomène qui inquiète donc la mairie et d'autres commerçants. Certains se sont unis au sein d'une association pour mettre en place une carte fidélité et permettre de redynamiser le centre-ville.

"Vous allez chez les commerçants participants, ils sont une quinzaine, et à partir d'un certain montant d'achat, vous récupérez une somme qui est créditée sur votre carte et que vous pourrez utiliser comme bon vous semble dans ces commerces du centre-ville", explique Nicolas Bardot, imprimeur et président de l'association des commerçants et entreprises de Péronne. Il y en a environ 300 en circulation en ce moment et pour l'obtenir, il suffit de la demander chez l'un de ces commerces et payer une adhésion de cinq euros. La somme sera immédiatement créditée sur la carte.

La nouvelle éco : une carte fidélité à Péronne pour attirer la consommation en centre-ville Copier

L'avantage, dit Nicolas Bardot, c'est qu'il est possible de cagnotter chez Leclerc et Intermarché, les deux enseignes de grande distribution situées sur la zone commerciale. "Ça représente environ 3% du prix que vous allez payer. On peut remercier leur spontanéité. Et il y a aussi Gazelec et Énergie du Santerre qui ont adhéré. Si vous êtes un de leurs clients, vous allez dans leur locaux et vous pouvez créditer votre carte sans rien faire", poursuit-il.

"On donne du pouvoir d'achat aux gens" — Nicolas Bardot, imprimeur et président de l'association des commerçants et entreprises de Péronne

"Maintenant, il faut que les clients jouent le jeu. C'est eux qui ont la clé de la réussite. Il faut que les mentalités changent, que les gens consomment local. Il y a un fromager, bientôt un poissonnier à Péronne", raconte Isaac Perez, conseiller municipal délégué aux commerces, entreprises et développement économique à Péronne. "On essaie d'aider aux mieux les commerces, on fait leur pub, on facilite les démarches administratives, mais il faut vraiment que les gens aillent dans les petits commerces", termine-t-il, en précisant qu'une quinzaine de commerces s'étaient créés ces 18 derniers mois à Péronne.