La nouvelle éco : à Perpignan, la réussite "époustouflante" de l'atelier d'insertion Pere Pigne

Peu d'entreprises peuvent se vanter d'avoir multiplié par dix le nombre de leurs employés en à peine un an et demi. L'atelier de confection Pere Pigne, installé sur le quai Vauban à Perpignan, en fait partie. Soutenu depuis 2019 par la ville de Perpignan, l'Etat, le Département et la Région, le projet a pour objectif l'inclusion sociale des femmes issues notamment du quartier Saint-Jacques. Aujourd'hui, une cinquantaine de salariées travaillent sur place et la moitié fait partie d'un programme d’insertion.

Et le travail porte ses fruits. "Aujourd'hui, les pionnières de l'aventure sont sorties du domaine de l'insertion" se réjouit Mickaël Marras, le président-fondateur de Pere Pigne. "Elles sont toutes en train de valider leur formation et elles vont intégrer l'entreprise en CDI. C'est une révolution pour elles. Quand on voit les pièces qu'elles fabriquent c'est époustouflant. L'économie sociale et solidaire ça marche. Ces gens qu'on désignait comme assistés font aujourd'hui faire des économies à la société".

Après en avoir fabriqué pendant une bonne partie de l'année 2020 grâce à une grosse commande de l'État, Pere Pigne "fait une pause" sur les masques. La production reprendra en février. À ce jour la plupart des ouvrières de l'atelier fabriquent des tee-shirts ou sweats "écolos" et "Made In France".