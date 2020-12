La Nouvelle éco : à Perpignan la société Mille et Une étoiles attend le retour des feux d'artifice

Il n'y en a pas eu cet été, il n'y en aura pas non plus cet hiver. Les communes qui proposent traditionnellement un feu d'artifice en fin d'année (Canet-en-Roussillon, Font-Romeu, Collioure...) ont elles aussi dû revoir leurs plans et annuler face aux risques sanitaires qu'entraîneraient de grands rassemblements. "Le planning est totalement vide" explique Patrick Caralp, le patron de la société perpignanaise Mille et Une étoiles spécialisé dans l'organisation de spectacles pyrotechniques. "Tout est annulé ! Que ça soit dans les Pyrénées-Orientales ou dans les départements limitrophes".

L'année terrible se poursuit donc pour l'entreprise qui n'aura réalisé en 2020 que 14 feux d'artifices contre 300 habituellement. "Notre chiffre d'affaire a baissé de 90%" soupire Patrick Caralp. "Nous avions un petit espoir pour la fin du mois de décembre mais tout est tombé à l'eau. Ça nous laisse quand même un goût amer quand on voit le nombre de personnes rassemblées tous les jours dans les hypermarchés alors que nos spectacles sont en extérieur. C'est un peu aberrant."

En attendant des nuits meilleures, Mille et Une étoiles tente de faire le dos rond. "Toutes les entreprises du spectacle craignent pour l'avenir mais le problème c'est que nous n'avons aucune visibilité. On ne sait même pas si en juin ou juillet on pourra reprendre notre activité. On compte sur le vaccin pour avoir une lueur d'espoir".