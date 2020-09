La nouvelle éco : à Perpignan le premier spectacle de la saison de Boitaclous retiré de l’affiche

Pierre Arditi et Michel Leeb ne seront finalement pas sur scène au Palais des Congrès de Perpignan cette année. Ni d’ailleurs sur aucune autre scène française. Le tourneur de la pièce Le Compromis a décidé d’annuler toutes les représentations de la tournée face aux restrictions sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus.

L’association Boitaclous se voit donc contrainte de retirer la pièce de son programme 2020-2021. Pour le directeur Thierry Meyer, l’évolution des règles sanitaires dans les salles de spectacle tourne au casse-tête : "On nous dit un jour vous pouvez jouer sans distanciation sociale et l’autre jour vous devez jouer avec distanciations ! Mais si on a vendu toutes nos places comment fait-on ? On nous dit oui, mais en fait on nous dit non ! Pour le tourneur, économiquement ça ne passe plus."

"Le problème c'est l'anxiété." Thierry Meyer, directeur de Boitaclous

Depuis le classement du département des Pyrénées-Orientales en zone rouge, au moins un siège vacant doit être laissé entre les groupes de spectateurs dans les salles de spectacle (cinéma ou théâtre). "Mon incompréhension est totale, s’emporte Thierry Meyer. Pourquoi ne peut-on pas jouer sans distanciation sociale alors qu’elle n’est même pas appliquée dans les trains. Il faut plus de cinq heures pour faire un Paris-Perpignan alors que nos spectacles durent en moyenne une heure trente !"

L’incertitude est donc de mise pour Boitaclous qui a dévoilé il y a quelques jours son programme pour la saison 2020-2021. Néanmoins, Thierry Meyer veut rester optimiste : "Si les spectateurs reprennent goût à la vie, qu’il ont envie de reprendre du plaisir partagé, notre bonne situation économique va perdurer. Le problème c’est l’anxiété."