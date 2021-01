La nouvelle éco : à Perpignan, Nissan présente sa recharge de demain pour les voitures électriques

Avec la technologie "véhicle-to-grid", une voiture électrique en charge peut renvoyer de l'électricité au réseau et permettre ainsi des économies d'énergie. Un système réservé aujourd'hui aux entreprises et aux collectivités mais qui pourrait se généraliser à l'avenir.

Des voitures électriques qui alimentent le réseau : à première vue, le principe peut sembler paradoxal. Pourtant le système pourrait bien se développer dans les années à venir, avec l'accroissement du parc de voitures électriques. Ce mercredi, le constructeur auto Nissan présentait à Perpignan ses bornes de recharges "vehicle-to-grid (V2G) dont le déploiement à débuté en Occitanie.

"Il s'agit simplement d'utiliser l'énergie qui se trouve à l'intérieur des voitures lorsque celles-ci ne fonctionnent pas" explique Grégory Nève, le président de la branche Nissan véhicules électriques pour toute l'Europe de l'Ouest. "Avec ces bornes et ces voitures on va pouvoir réinjecter de l'électricité au réseau et ainsi pouvoir lisser les pics de consommation lors des périodes de forte demande". L'idée étant par exemple de recharger les voitures pendant les heures creuses et de renvoyer de l'énergie grâce à ces bornes "bi-directionnelles" quand le besoin s'en fait sentir. "Aujourd'hui Nissan est le seul constructeur à pouvoir proposer des véhicules neufs qui permettent d'avoir cette charge dans les deux sens".

Pour que le système soit efficace, il faut donc un maximum de voitures utilisant cette technologie. "Il faut un effet de masse" confirme Grégory Nève. "Avec le projet Flexitanie, on souhaite installer 100 bornes V2G en Occitanie et on s'adresse donc pour le moment aux entreprises. Mais demain une fois que la voiture électrique sera démocratisée on pourra l'étendre aux particuliers mais ce n'est pas ce que l'on vise pour l'instant".

L'interview de Grégory Nève est à réécouter ici.