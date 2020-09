La nouvelle éco : à Perpignan, un markethon pour dénicher des offres d’emploi

Organisé depuis des années à Perpignan, le markethon de l’emploi vise rapprocher ceux qui cherchent du travail et ceux qui en proposent avec une méthode originale. Jeudi 1er octobre, les demandeurs d’emploi inscrits à cette opération seront déployés dans plusieurs secteurs de Perpignan pour aller directement frapper aux portes des entreprises et demander si elles proposent du travail. "La recherche en groupe, directement sur le terrain fait que l’on trouve des offres cachées. Pôle emploi ne traite pas la totalité des offres" explique Michel Petion, bénévole au COMIDER. L’an dernier plus de 200 propositions de jobs ont ainsi été dénichées lors du markethon de l’emploi. Pendant trois semaines, ces offres sont réservées aux personnes qui ont participé à l’opération.

Malgré la crise liée au Covid-19, Michel Petion veut rester optimiste. "Il y a des secteurs qui sont moins touchés que d’autre comme le BTP. Ça sera difficile mais on trouvera quand même des offres. Il y a des opportunités".

La participation à ce markethon de l’emploi à Perpignan est soumise à inscription. Inscriptions closes depuis ce mercredi midi.