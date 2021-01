La nouvelle éco : à Plomelin, Colin Déménagement recrute

Colin Déménagement, du groupe Les Gentlemen du déménagement et basée à Plomelin (Finistère), recrute. Seuls 6 camions sur les 10 que compte l'entreprise tournent à cause du manque de personnel.

Avec la situation sanitaire, l'activité des déménageurs a augmenté et a besoin de main d'œuvre pour répondre aux demandes. "Notamment des gens, qui vivaient dans des petits logements, qui ont eu envie de déménager", indique Christophe Jézéquel, gérant de Colin Déménagement, qui fait partie du groupe Les Gentlemen du déménagement. L'activité de cette entreprise basée à Plomelin (Finistère) est répartie entre 80% à destination des particuliers et 20% à destination des professionnels.

Colin Déménagement cherche à recruter 5 personnes : trois titulaires du permis poids lourd et deux personnes sans qualification particulière. "Je forme mon personnel", assure le gérant. "J'ai 10 camions et je n'arrive à en faire tourner que 6 par manque de personnel", regrette-t-il.

A la recherche de chauffeurs-déménageurs

Christophe Jézéquel peine surtout à recruter des chauffeurs-déménageurs. "Pour moi, c'est une énigme, parce qu'on a des organismes de formation qui financent tout ça. D'ailleurs, beaucoup de chauffeurs se font former et on a pas de retour", lance-t-il.

Il reconnaît que c'est une activité difficile : "C'est aussi du travail d'équipe où ils partent en route à deux dans un camion, donc il faut bien s'entendre. La clé, c'est le salaire, il n'y a pas de mystère, donc on paye très bien nos hommes, avec d'autres avantages."

Colin Déménagement, basée à Plomelin, recrute 5 personnes. © Radio France - Adeline Divoux

Un service de locations de boxs

A côté du déménagement, Christophe Jézéquel propose aussi un service stockage via l'entreprise Dolmen Box, située juste à côté de Colin Déménagement. "On loue une pièce au client, protégée par alarme et vidéosurveillance. On peut louer un box au mètre carré, de 1m² jusqu'à 50m²", explique-t-il.

Ce service a explosé lors du premier confinement. "Il y a malheureusement eu beaucoup de séparations pendant cette période", indique Christophe Jézéquel, qui a démarré avec 85 boxs. Il se retrouve aujourd'hui avec 270 boxs et pense à s'agrandir. "On va acheter un nouveau bâtiment au cours de cette année."