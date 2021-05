La Nouvelle éco - À Plougonvelin, ils recyclent des filets de pêche pour leur donner une deuxième vie

L'idée est venue lors d'une soirée au port de Brest, alors qu'ils réfléchissaient à un projet lié à l'environnement. Le regard des trois copains, ensemble dans le même BTS de design de produits, se tourne vers un filet de pêche et là, ils ont le déclic. "Mettre en place des filières de collecte des filets de pêche usagers, les revaloriser en les transformant en une nouvelle matière première" pour en faire de nouveaux objets, explique Yann Louboutin, l'un des trois fondateurs de Fil et Lab. L'entreprise finistérienne est née l'an dernier, et les trois patrons se sont installés à Plougonvelin, près de Brest, dans des locaux mis à leur disposition par la Communauté de communes du Pays d'Iroise.

Montre et lunettes de soleil

Ils ont 26 ans tous les trois et plein d'envies. Aujourd'hui, Fil et Fab a deux projets majeurs sont sur les rails. "Une collection de lunettes solaires faite l'an dernier en partenariat avec Armor Lux et Acuitis, poursuit Yann Louboutin. Une nouvelle collection ne devrait pas tarder. Et un 'concert watch', une montre concept, produite par Ulysse Nardin, un horloger suisse, qui utilise notre matériau, le Nylo, pour faire la première montre produite à partir d'un déchet, d'un filet de pêche recyclé." L'entreprise a d'autres projets dans les cartons, "plus techniques", notamment dans le nautisme et la plasturgie.

À terme, les trois fondateurs de Fil et Fab, qui ont tous les trois des formations de designers de produits, espèrent en fabriquer eux mêmes. "Un jour, l'objectif sera pour Fil et Fab de collecter des filets à moins de 10 minutes de notre atelier, de les recycler localement, dessiner un objet ici et le fabriquer localement. Et d'être dans le circuit le plus court possible." Car pour Yann Louboutin et ses associés, "l'échelle la plus intéressante, c'est la plus réduite, parce que c'est celle où notre impact est le plus important."