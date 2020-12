"La Nouvelle éco" : à Poilley, Lou Légumes, producteur de champignons, en plein développement

L'entreprise Lou Légumes, située à Poilley, près de Fougères (Ille-et-Vilaine), a vu son chiffre d'affaires augmenter de 20% en 2020 gràce au confinement et aux repas à la maison à cause du télétravail. En 2021, l'entreprise familiale va s'implanter en Mayenne et en Auvergne.

A Poilley, dans le pays de Fougères en Ille-et-Vilaine, l'entreprise Lou Légumes produit des champignons frais depuis 2015. 10 tonnes de champignons frais sont commercialisées tous les jours dans cette usine qui fonctionne 7 jours sur 7. 160 salariés travaillent en 2/8. Champignons de Paris blancs, Bella rosé, bio ou classique, la gamme est variée pour un produit qui a rencontré un beau succès cette année grâce au confinement. Avec les repas le midi à la maison pour cause de télétravail, "notre chiffre d'affaires a augmenté de 20%" précise Fabrice Chapuzet cofondateur "On a réconcilié beaucoup de monde avec de la cuisine simple, de la cuisine Française, en redécouvrant le champignon de Paris frais, c'est une très bonne chose".

Deux implantations en 2021

Lou Légumes a deux projets d'envergure en 2021. D'abord à la fin du premier semestre, elle va ouvrir un nouveau site jumeau à Landivy en Mayenne, à une quinzaine de kilomètres de Poilley, 150 emplois seront créés. D'ici la fin de l'année, une usine ouvrira près du Puy-en-Velay en Auvergne pour développer la commercialisation du champignon dans le sud de la France.

Un atout en milieu rural

Lou Légumes est implanté en milieu rural et sa croissance constitue un véritable atout pour le territoire. "On devient de plus en plus attractif avec des postes de cueilleur, mais aussi d'agronome, de superviseur de cultures, de manager ou de logisticien" Mais Fabrice Chapuzet n'a pas l'intention de toucher à l'ADN de l'entreprise qui veut rester proche de ses salariés "On a ici mari et femme, parfois un frère un cousin un voisin"

On a une bonne capacité à recruter et à intégrer. On a un turn over très faible dans l'entreprise, c'est un signe de lien social et de bonne santé - Fabrice Chapuzet

Patricia cueilleuse chez Lou Légumes à Poilley © Radio France - Loïck Guellec