La Nouvelle Eco : A Poitiers, ACH, entreprise d’aménagement de luxe des avions ne se laisse pas abattre

L'aéronautique de luxe s'adapte à la crise sanitaire. A Poitiers, les Ateliers Claude Hamache, ACH sont spécialisés dans l’aménagement de luxe des avions et même si la crise sanitaire touche de plein fouet le secteur de l'aéronautique, l'entreprise se réinvente en se convertissant par exemple dans la fabrication de masques.

Des sièges en cuir aux masques

Depuis le printemps dernier les couturières d'ACH sont passées des sièges en cuir aux masques en tissus. Une reconversion improbable mais nécessaire explique Brigitte Hamache la responsable et dirigeante. "C'est la mairie de Poitiers qui nous a demandé au mois d'avril de fabriquer des masques pour les collégiens et lycéens, de la 6ème à la Terminale, donc on a dû faire 15 ou 16.000 masques pour équiper toutes les écoles de Poitiers et du Grand Poitiers", raconte-t-elle. Le tout avec un tissu 100% français, les masques sont tissés à Lille et correspondent aux normes sanitaires exigées par les autorités sanitaires.

Cela a permis d'éviter que des gens soient au chômage partiel - Brigitte Hamache

Grâce à ces commandes de masques, l'entreprise de 75 salariés a pu limiter les dégâts. "Cela a permis d'éviter que des gens soient au chômage partiel. En plus on a pu donner du travail aux couturières indépendantes", se réjouit Brigitte Hamache. Et le succès est au rendez-vous, "ça marche plutôt bien, on en vend beaucoup à des associations, des entreprises, des collectivités ou encore aux mairies", poursuit la dirigeante. Dernière livraison en date, 10.000 masques pour enfants destinés aux élèves des écoles primaires de Poitiers.

Un chiffre d'affaire annuel en baisse de 30%

Mais ces masques ne compensent pas les énormes pertes liées à la crise économique. Le constat est claire, le chiffre d'affaire de cette année est en chute de 30%. Les compagnies aériennes sont beaucoup plus frileuses constate Brigitte Hamache, "nous n'avons pas de commandes annulées mais on a beaucoup de commandes reportées à 2021 voire 2022."

Je ne vois pas la sortie de crise avant 2022 - Brigitte Hamache

Selon elle, les compagnies aériennes ne vont pas décaler leurs achats d'Airbus ou de Boeing mais tout est en attente. "Je ne vois pas la sortie de crise avant 2022" assure cette dirigeante qui a déjà assisté à plusieurs crises du secteur, notamment après les attentats du World Trade Center en 2001.

Des projets prometteurs en 2021

Les espoirs d'ACH viennent surtout des petits avions privés de luxe. Dans ce domaine, les commandes se multiplient, "ça marche très fort" selon la dirigeante. "Tout ce qui est Falcon, Aéroporteurs de luxe, aujourd'hui on a un peu de commandes mais surtout beaucoup de projets", s'enthousiasme-t-elle.

Beaucoup de projets et même des embauches ces prochains mois pour ACH à Poitiers. L'entreprise veut s'industrialiser et va embaucher trois salariés supplémentaires en 2021 et jusqu'à une quinzaine dans les prochaines années si tout se passe bien.