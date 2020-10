La nouvelle éco : à Pontarion, la boulangerie-pâtisserie Délices du Thaurion recherche un nouvel employé

Une première année couronnée de succès ! Aurore Mileur et son compagnon Rémi Fleurat ont ouvert leur boulangerie-pâtisserie, Délices du Thaurion, place Saint-Blaise, à Pontarion en juillet 2019. Il s'agit de la seule boulangerie du bourg, qui a su trouver sa clientèle. Cette première année d'activité a tout de même été marquée par la crise sanitaire : un an après l'ouverture, Aurore Mileur, la propriétaire, fait le bilan avec France Bleu Creuse.

France Bleu Creuse : Vous êtes installés depuis juillet 2019, comment se passe cette première année d'activité ?

Aurore Mileur, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Délices du Thaurion : On est très contents. Mon compagnon et moi-même sommes aux fourneaux, on a embauché une vendeuse fin 2019. On a une clientèle fidèle, on est très contents.

France Bleu Creuse : Et comment avez-vous vécu la crise sanitaire, en cette première année d'activité ?

Aurore Mileur : Cela a été compliqué parce que le mode de fonctionnement des personnes a changé : les gens ne venaient plus acheter leur pain au jour le jour, ils congelaient beaucoup. Ils commandaient, achetaient en grosse quantité et faisaient du stock. Là, ça reprend, mais il y a des clients qui ont gardé leurs habitudes. Sur notre activité de traiteur, ça a baissé un peu parce que les gens n'allaient plus travailler, ils cuisinaient beaucoup plus chez eux. Mais au niveau du pain, on a fait une bonne saison. Les vacances de Pâques auraient été extraordinaires, mais on va se rattraper l'année prochaine !

France Bleu Creuse : Comment s'annonce cet automne ?

Aurore Mileur : On a des hauts et des bas : là nous sommes dans les mois plus creux, mais les gens reviennent, consomment à nouveau. et après on a des hauts et bas dans chaque mois. Mais on cherche cherche à agrandir notre effectif : quelqu'un qui a un CAP de boulanger et qui pourrait nous aider sur la production. Mon compagnon et moi-même avons du mal à suivre car nous faisons tous nos produits nous-mêmes. On aimerait bien produire plus de choses : en traiteur, en pâtisseries. Et on aimerait aussi se dégager un peu de temps libre !