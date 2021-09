La nouvelle éco : à Portet-sur-Garonne, le spécialiste de la clôture Espès fête ses 180 ans

Le fabricant de clôtures, né en 1840, est la deuxième entreprise la plus ancienne de la région toulousaine. Après une année 2020 difficile, Espès sent les effets de la reprise, avec notamment l'intérêt des propriétaires pour la rénovation et l'embellissement de leurs logements.

C'est une des plus vieilles entreprises de la région toulousaine. A Portet-sur-Garonne, la société Espes (Maison de la clôture) fête ses 180 ans. Ce fabricant de portails et de clôtures installé Route d'Espagne est né en 1840, et pour la directrice générale Laure Poirier, c'est une "vraie fierté" d'y travailler. "Et puis tous les anciens ont l'histoire de l'entreprise en tête, qui a été véhiculée de salariés en salariés".

Elle insiste aussi sur le savoir-faire : "les fondateurs ont imaginé les clôtures, les ont créées, et ont même créé les machines pour les réaliser. Et aujourd'hui j'ai encore le bonheur d'avoir deux machines qui ont plus de 80 ans d'existence". Espès est d'ailleurs une des dernières entreprises de France a savoir réaliser des bordures parisiennes. Cette technique est maîtrisée par seulement une poignée d'ouvriers en France. Elle consiste à tresser, en partie manuellement, les fils ondulés : un vrai travail d'orfèvre.

"Pour la première fois depuis cinq ans, on est redevenus rentables."

Malgré cette expertise, l'année 2020 a été difficile, à cause de la crise du Covid-19. "On a plus que souffert, et j'ai dû faire deux plans sociaux" explique Laure Poirier. "Le Covid a mis un gros coup de frein", ajoute la DG, qui précise tout de même qu'avant même la crise planétaire, Espès a connu un redressement judiciaire en 2018, qui a abouti à un rachat par le groupe Picot.

Mais Laure Poirier est optimiste pour les prochains mois : "pour la première fois depuis cinq ans, on est redevenus rentables. Je ne veux pas crier victoire trop vite, mais on est sur de bons rails". La dirigeante dit ressentir les signes d'un retour de la croissance, mais aussi une tendance depuis la fin de l'année 2020, avec les confinements successifs : "on a senti clairement que les consommateurs se concentraient sur l'embellissement de leur maison (...). On a vu que les budgets se sont clairement réorientés vers l'amélioration de l'habitat".