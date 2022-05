La Nouvelle éco : à Pouligny Notre-Dame, l’hôtel Les Dryades ouvre un deuxième restaurant

La crise sanitaire a frappé l’hôtel Les Dryades à Pouligny Notre-Dame quelques semaines après son rachat en décembre 2019 par le groupe HPVA qui gère 25 hôtels en France. HPVA a mis à profit cette période pour engager d’importants travaux de rénovation et de remise aux normes de cet établissement qui date de 1982, l’un des rares dans l’Indre à être classé quatre étoiles. L’ensemble des 80 chambres et des 5 suites va ainsi être refait progressivement.

L'établissement comprend également trois salles de séminaires pour des entreprises. - Les Dryades

Après un mois de fermeture pour travaux, Les Dryades ont rouvert le 1er avril. “Nous avons réaménagé le sixième étage en un lieu design et décalé où nos clients viennent prendre le petit-déjeuner”, explique Steven Hameeuw, son nouveau directeur.

Un service en continu

Un deuxième restaurant a également été créé au rez-de-chaussée. Il ouvrira le 11 juin. L’idée est de proposer une deuxième offre dans un registre bistronomique, à la fois pour les clients de l’hôtel et des personnes extérieures, avec un service en continu de 11h30 à 19h30. Il y aura 40 places à l’intérieur et 60 en terrasse avec vue sur le golf 18 trous.

L’établissement souhaite retrouver peu à peu le standing correspondant à son classement et répondre aux nouvelles attentes de ses clients. “Une réflexion est en cours sur le positionnement du produit”, confie Steven Hameeuw. Les Dryades souhaitent notamment capter un public familial en quête de détente dans un environnement nature et une clientèle d'affaires en attente de certains services et d’un certain confort.

La saison démarre bien. Le nombre de salariés devrait rapidement passer de 59 à 65.