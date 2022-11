La Nouvelle éco : à Pouligny Saint-Pierre, Fish Brenne se prépare pour les fêtes de fin d’année

L’entreprise Fish Brenne a été créée en 2002 au Blanc par Stéphane Geoffroy dans le but de valoriser et faire connaître la production des pisciculteurs de Brenne. En 2015, elle a emménagé dans de nouveaux locaux à Pouligny Saint-Pierre. Passer de 250 à 2700 m2 lui a permis de développer une activité de fumage de poisson qui représente aujourd’hui 60 % de son chiffre d’affaires.

À la carte de restaurants étoilés

La majorité des poissons d’eau douce (carpes, esturgeons, truites, anguilles) vient de Brenne Les poissons sont livrés vivants. Ils sont stockés dans des bassins, puis abattus et transformés sur place avant d’être expédiés notamment vers Paris où saumons et truites fumés sont à la carte de restaurants étoilés. Localement on retrouve ces produits dans les grandes surfaces et les magasins de producteurs et sur la table de la plupart des restaurateurs de Brenne. La demande est plus forte en fin d’année avec les fêtes.

Fish Brenne a également ouvert une boutique de vente directe où on trouve du poisson fumé les mardis et mercredis matins et du poisson frais les jeudis et vendredis matins. Son chiffre d’affaires progresse d’année en année.

Un bel étal de poissons et fruits de mer qui séduit la clientèle locale. - Fish Brenne

Une entreprise en bonne santé

“L’entreprise se porte bien”, se félicite Alexandre Landaud, qui a succédé à Stéphane Geoffroy à la tête de Fish Brenne. En 2023, elle va aménager un laboratoire dans ses locaux pour développer la production de tarama. Comme beaucoup d’entreprises, Fish Brenne, avec ses salles de travail où la température ne dépasse pas les 10° et ses chambres froides, subit la flambée du coût de l’énergie. Elle peine également à recruter. L’entreprise emploie actuellement 26 salariés.