La Nouvelle Éco : à Pouligny-Saint-Pierre, la Maison du fromage a développé ses ventes sur internet

Depuis un an, la Maison du fromage profite du regain d’intérêt pour les produits locaux. Si les passages sont moins nombreux depuis le reconfinement, les ventes sur internet, elles, continuent de grimper.

Installée depuis 2015 dans une ancienne grange restaurée de 60 m2, la Maison du fromage à Pouligny-Saint-Pierre, propose les différentes AOP locales dont, naturellement, les pyramides du Pouligny Saint-Pierre, ainsi que des fromages à la coupe. On y trouve également divers produits locaux (miel, confiture, carpe fumée...). L’association, qui gère le lieu, travaille avec une quarantaine de producteurs du Cher et de l’Indre.

Hors période Covid, la Maison du fromage reçoit 23 000 visiteurs par an. Fermée pendant deux mois au printemps 2020 lors du premier confinement, la Maison du fromage a néanmoins réussi à augmenter son chiffre d’affaires par rapport à l'année précédente grâce à deux gros mois : août et décembre. Collectivités et CE ont notamment passé commande de corbeilles afin de compenser les repas de fin d’année annulés.

Moins de passage ce mois-ci

Depuis le début de la crise sanitaire, le regain d’intérêt pour les produits locaux a indéniablement profité à la Maison du fromage : “Nous n’avons pas plus de visiteurs mais le prix du panier moyen a augmenté”, constate Jean-Pierre Darreau, président de l’association et adjoint au maire. Depuis le 3 avril, la boutique reste ouverte du mardi au dimanche midi aux horaires habituels mais il y a moins de passage. “Beaucoup de personnes qui sont à plus de 10 km ne savent qu’il leur suffit de cocher la case achats sur leur attestation pour venir”, regrette M. Darreau. Il estime à 30 % la perte de chiffre d'affaires sur le mois d’avril.

Un large choix de fromages, dont toutes les AOP berrichonnes. - La Maison du fromage

Des ventes en ligne qui progressent

L’association n’a pas attendu la crise du Covid pour se mettre à la vente en ligne. Le premier site a été créé en 2012. Une nouvelle refonte a eu lieu début mars. Représentant 5 % du total, ces ventes restent modestes mais elles progressent : depuis un an, elles ont même doublé avec des colis envoyés dans tout l’hexagone mais aussi en Espagne et en Allemagne. En décembre, l’association a été contactée par Smartbox, une entreprise spécialiste des coffrets cadeaux. Elle propose sur sa plateforme cinq coffrets, et bientôt d’autres, à différents prix. Une belle opportunité de développement se réjouit Jean-Pierre Darreau.

La Maison du Fromage fêtera en juillet son 10e anniversaire. Elle aimerait organiser une semaine d’animations mais elle ne sait pas encore ce qu’il sera possible de faire compte tenu de la situation sanitaire.