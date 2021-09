La Nouvelle Éco : à Quantilly, une nouvelle zone d’activités vient d’ouvrir

Le projet de faire une zone d’activités à l’emplacement d’un ancien verger abandonné devenu un bois aura mis vingt ans à se concrétiser. Le projet a été relancé après 2017 et la création de la communauté de communes Terres du Haut Berry née de la fusion de deux entités voisines.

“Il y avait un besoin, explique Béatrice Damade, sa vice-présidente en charge du développement économique. Nos terrains se vendaient très bien. Nous avons eu beaucoup de demandes d’entreprises locales pendant la crise sanitaire. Nous commencions à en manquer. Il fallait anticiper.”

Le souhait des élus, et en particulier de Bernard Rousseau, le président sortant de la communauté de communes, a été de faire de Bois-Blanc une zone d’activités HQE (Haute qualité environnementale) malgré un coût plus élevé et un délai plus long du fait des études supplémentaires nécessaires.

Un stationnement mutualisé

Un déboisement sélectif a été opéré et des arbres replantés dans le même temps dans les différentes communes des Terres du Haut-Berry. Des espaces boisés ont été maintenus avec le choix d’essences adaptées au climat et d'autres laissés en prairies afin d’éviter l’entretien. Enfin, le choix a été fait de créer un stationnement mutualisé entre plusieurs entreprises plutôt qu’un grand parking pour chacune d’entre elles afin de réduire l’empreinte du bitume. Une aire de pique-nique a été aménagée près du bassin de rétention.

Quatre entreprises déjà intéressées

La zone d’activités de Bois-Blanc comprend quatorze lots modulables raccordés aux différents réseaux et à la fibre. Elle s’adresse à différents types d’activités : artisanat, industrie, commerce et tertiaire. Le prix au mètre carré varie entre 7 et 15 euros. Quatre entreprises se sont déjà positionnées. Située le long de la RD 940, l’attractivité de la zone sera renforcée fin 2025 par la livraison de la future rocade nord-ouest.

Le coût des travaux s’élève à 1,8 million d’euros. Le projet a été soutenu par l’État, la Région et le Département du Cher. Deux nouvelles tranches portant l’ensemble à 10 hectares sont prévues en fonction du remplissage de la zone.

Contact : 02 48 25 48 36 ou economie@terresduhautberry.fr