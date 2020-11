La nouvelle éco : à quelques semaines de Noël, l’inquiétude des magasins de jouets à Perpignan

On appelle cela un très mauvais timing. Alors que la période des fêtes de fin d’année approche tout doucement, les magasins de jouets eux sont obligés de fermer le rideau pour plusieurs semaines, victimes du reconfinement décrété par le gouvernement. "C’est pourtant la période qui nous permet de vivre le reste de l’année" soupire Alain Fernadez-Alderbert, l’un des responsable de la boutique la Drôlerie dans le centre ville de Perpignan. Et ce n’est visiblement pas la fermeture des rayons jouets dans grandes surfaces qui va pouvoir redonner le sourire aux indépendants du secteur. "Ce n’est pas une satisfaction, c’est juste de la logique. Mais maintenant ça va surtout profiter aux géants de la vente en ligne. La satisfaction ça aurait été que les magasins de moins de 1000 m² puissent rester ouverts comme en Allemagne."

"Le deuxième confinement pourrait nous tuer !"

La boutique de la rue de l’Ange continue néanmoins de travailler, en s’adaptant au contexte. "On fait de la vente à emporter ainsi que de la livraison et on est en train de créer notre site qui sera en ligne dans la semaine. On aura un poids modeste par rapport à des sites comme Amazon, mais bon… On ne va pas attendre la mort ! On a déjà été bien affaiblis par le premier confinement, le deuxième pourrait nous achever. C’est une certitude."