Avec le reconfinement, les enseignes sont nombreuses à proposer le "click and collect" à leurs clients. C'est le cas de Biocoop. Le magasin de Quimper Tréqueffelec le met en place depuis plusieurs mois, mais l'initiative est encore assez peu connue des clients, pourtant en demande.

La nouvelle éco : à Quimper, Biocoop propose le click and collect

Vous en avez peut-être profité pendant ce reconfinement : le "click and collect" est proposé dans beaucoup d'enseignes. Si la pratique est répandue pour les produits considérés comme non essentiels et dans les petits commerces qui ont dû fermer leurs portes fin octobre, l'initiative est également proposée pour l'alimentation.

C'est le cas dans les magasins Biocoop depuis plusieurs mois, mais cette possibilité n'est pas toujours connue des clients. A Quimper, le magasin de Tréqueffelec le propose, mais ce n'est pas encore le cas pour celui du Chapeau rouge au centre-ville. "Nous sommes en train d'étudier la question pour le mettre en place prochainement, mais comme l'équipe est plus réduite au Chapeau rouge, il faut s'organiser car cela demande du temps, c'est faire les courses à la place du client finalement", indique Frédéric Allain, co-gérant des deux magasins Biocoop de Quimper.

Des livraisons possibles exceptionnellement

Le gérant n'exclut pas de proposer des livraisons dans des cas particuliers. "Nous pouvons le faire pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, mais il faut que cela reste exceptionnel, car nous ne sommes pas organisés pour", souligne Frédéric Allain.

Pour commander ses courses en "click and collect", il suffit de se connecter sur le site de Biocoop, de créer un compte et les achats peuvent être récupérés dans la journée ou le lendemain.

