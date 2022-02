La nouvelle éco : à Quimper, le leader mondial de la crêpière lance une nouvelle gamme professionnelle

Cela faisait 30 ans que Krampouz n'avait pas sorti de nouvelle crêpière pour les professionnels. Le leader mondial de la crêpière depuis 70 ans profite de la chandeleur pour lancer cette nouvelle gamme destinée aux restaurateurs. L'ergonomie a été améliorée, la machine est désormais plus simple d'utilisation, avec une nouvelle manette de contrôle. "On a également des facilités de nettoyage et des innovations sur l'allumage au gaz, par étincelles", décrit Claire-Alice Rozic, la responsable marketing.

Le secret ? Une résistance électrique en serpentin, incrustée sous la plaque

Au siège, à Pluguffan au sud-ouest de Quimper, on s'active dans les ateliers. "On commence par la tôlerie, on découpe les pièces en métal, puis il y a ensuite une partie chaudronnerie où on vient mettre en forme puis souder pour obtenir ce bâtit rond emblématique." Il faut ensuite installer l'incontournable plaque en fonte. "C'est vraiment la particularité. C'est une plaque en fonte usinée mais également, sur les appareils électrique, une résistance perlée en serpentin qui est incrustée sous la plaque et permet vraiment une rapide montée en température et une homogénéité sur toute la plaque !"

Impossible d'approcher les immenses machines de l'atelier de Krampouz, secret industriel oblige. © Radio France - Maxime Glorieux

Le savoir-faire se transmet entre les salariés les plus expérimentés et les nouveaux venus, avec une centaine de salariés sur le site."Il y a peu d'opérateurs aujourd'hui qui savent produire ces appareils." Ces crêpières professionnelles sont exportées dans 149 pays, en prenant compte des particularités de chacun. "Pour certains pays, on a besoin de prises spécifiques par exemple", explique Claire-Alice Rozic.

Un projet d'extension d'ici deux ans

La demande augmente et Krampouz a déjà prévu un projet d'extension à l'horizon 2023-2024. Dans le showroom, à l'entrée du site, les modèles pour le grand public sont exposés, ainsi que des planchas. "Voici les crêpières familiales, avec la fameuse Billig, qui a fêté ses 40 ans l'année dernière !".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'entreprise finistérienne a profité de cette occasion pour publier une vidéo avec Jean Imbert. "On part de très, très loin !", s'amuse le célèbre chef, dans sa maison bretonne, en échouant sur les premiers essais de crêpes. "Je vais donc faire appel à une experte de chez Krampouz. Monique, viens m'apprendre comment on fait de belles crêpes s'il-te-plait !". La vidéo a été tournée en juillet mais c'est bien lors de la chandeleur et des fêtes de Noël que les ventes de crêpières explosent.