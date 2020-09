La nouvelle éco : à Quimper, les cours de yoga font le plein d'inscrits

"J'ai repris mes cours cette semaine et j'ai déjà beaucoup de demandes", affirme Alexandre Videcoq, professeur de yoga et responsable de la salle Palais du Yoga à Quimper. Depuis la reprise des cours cet été et le déconfinement, l'intérêt pour cette pratique est devenue plus fort. "Parmi les retours que j'ai pu avoir, certaines personnes ont commencé le yoga en ligne grâce à des vidéos, sur Youtube par exemple. Mais cet apprentissage a ces limites. Ces personnes viennent maintenant prendre des cours en salle pour continuer leur pratique initiée sur internet", explique le professeur, qui pratique le yoga depuis une dizaine d'années.

Un effet positif sur le long terme

Pour les clubs, le confinement a eu un effet négatif, sur le court terme, "il y a eu une baisse du chiffre d'affaires, c'est assez net". Dans le même temps, "Internet a popularisé la pratique, de la rendre accessible au plus grand nombre. Sur le long terme, ça aura un impact positif pour nous". Alexandre Videcoq l'assure : "la rentrée devrait se faire sous de bons auspices".