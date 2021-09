La Nouvelle Éco : à Quincy, Scanopy ausculte du ciel le vignoble français

C’est en discutant avec des vignerons de Quincy que François Gallet et Pierre-Christophe Mesnil, tous deux ingénieurs et amis d’enfance, ont eu l’idée de créer leur start-up. Ensemble, ils ont inventé des solutions faisant appel à l’intelligence artificielle qui vont faire gagner du temps aux vignerons et les aider à mieux piloter leurs travaux viticoles. De plus en plus grandes, les exploitations sont aujourd’hui de plus en plus difficiles à gérer.

Un drone scanne une parcelle en la survolant. À partir des informations recueillies, un diagnostic est établi. Il va mettre en évidence l’apparition de foyers de maladies, localiser des pieds manquants ou encore de faire un suivi de tests de différents traitements sur une même parcelle. Des applis web et mobile vont ensuite permettre au vigneron de mieux cibler ses interventions.

Trois ans de conception

Trois années ont été nécessaires à la conception de ces outils qui s’est faite en coconstruction avec le Sicavac (Service interprofessionnel de conseil agronomique, de vinifications et d’analyses du Centre) et des techniciens des Chambres d’agriculture. La start-up s’est ensuite appuyée sur un réseau de distributeurs de produits agricoles pour faire connaître ses solutions. Après des débuts dans le Centre Val de Loire et l’Anjou, Scanopy intervient aujourd’hui sur l’ensemble du vignoble français.

Un contexte porteur

“Nous sommes dans un contexte où l’agriculture est bousculée dans ses fondements d’une part par le réchauffement climatique et d’autre part par la mondialisation avec une concurrence accrue à l’export, explique François Gallet, directeur général. Par ailleurs, les vignerons vont devoir réduire de moitié l’emploi de produits phytosanitaires dans les prochaines années. Pour toutes ces raisons, il convient de bien maîtriser son outil de production.”

Après un ralentissement en 2020 du fait de la crise, l’activité est bien repartie. L’objectif est de multiplier par trois, voire par cinq, le chiffre d’affaires en 2022 avec deux recrutements qui viendront s’ajouter aux huit salariés actuels.

Un peu partout en France, de plus en plus de vignerons s’intéressent aux solutions proposées par Scanopy. La start-up a aussi pour projet d’étendre ses solutions développées pour la vigne à d’autres cultures arboricoles (pommiers, oliviers, etc.).