La nouvelle éco : à Raon-l'Etape, le club de football peut vous aider à trouver un stage

Et si vous trouviez votre stage en entreprise grâce au club de football de Raon-l'Etape ? L'association dont l'équipe fanion évolue en Nationale 3 vient de lancer l'opération "la boîte à stage". Le club qui ne dispute aucune compétition à cause de la crise sanitaire propose de diffuser les demandes de stages à ses partenaires.

"C'est une valeur importante du club que d'aider les autres", explique le manager général Farid Touileb. L'US Raon qui avait proposé d'emmener au cimetière des personnes âgées à la Toussaint ou qui propose le mercredi une aide aux devoirs pour les enfants. Avant de se lancer ce défi, Farid Touileb a d'abord vérifié auprès de la soixantaine d'entreprises qui suivent le club si elles étaient intéressées :

"On a vérifié par rapport aux restrictions sanitaires. L'idée, ce n'est pas de surcharger nos partenaires. On a de grosses structures qui nous accompagnent et on a pu répondre favorablement à une demande. Evidemment, on respecte les règles sanitaires."

Le club qui célèbre cette année son centenaire ne promet rien sinon d'essayer à trouver une issue favorable. Pour demander un coup de main, vous pouvez écrire à l'adresse mail suivante : raonletape.us@vosges.lgef.fr

