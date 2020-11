La nouvelle éco : à Reims, le confinement profite au drive piéton

Acheter ses courses en ligne, les récupérer dans un local à côté de la maison sans se déplacer dans un hypermarché : c'est la recette sur laquelle misent de nombreuses enseignes depuis plusieurs années. Une recette gagnante, notamment à Reims (Marne) où un nouveau drive piéton ouvre ses portes ce lundi 16 novembre : celui de Cora, son premier dans la cité des sacres. Il vient s'ajouter aux cinq drive ouverts par Leclerc depuis 2019 dans la commune.

Le drive piéton, l'allié du confinement

Les rémois qui utilisent déjà ce système de retrait sont ravis, "c'est plus rapide, plus pratique. Lorsqu'on sort du travail on passe récupérer les courses et puis ça nous évite d'aller dans les grandes surfaces à l'extérieur de la ville, c'est galère quand on a pas de voiture", résument Caroline, 20 ans et Salomon, 36 ans.

Le drive cartonne, il représente jusqu'à 50% de chiffre d'affaires pour le magasin Cora de Reims Neuvillette, qui lance donc son "Cora en ville", ce lundi. "Le drive se développe énormément. Encore plus avec le covid puisque les gens ne peuvent plus trop bouger", constate Jérôme Miart, directeur de la grande surface rémoise. Il prévoit d'ouvrir trois autres drive piéton, d'ici l'été prochain, avec de nouveaux emplois en jeu. Huit postes ont été crées, rien que pour le drive du Cours Langlet, inauguré aujourd'hui.

