La nouvelle éco : à Reims, le prix de l'immobilier grimpe malgré la crise sanitaire

Tous les potentiels acheteurs le savent. En quelques clics sur internet, il est facile de voir la légère augmentation du prix du mètre carré à Reims par rapport à l'année dernière. Une moyenne de 1930 euros pour les appartements selon Vincent Poidevin, le président de la FNAIM (Fédération nationale de l'immobilier) Champagne-Ardenne, qui regroupe 85 adhérents.

Un secteur est particulièrement concerné par cette hausse : "Il y a un fort intérêt sur le centre rémois, confirme Vincent Poidevin. On parle d'une augmentation de 3 ou 4 %. Dans les quartiers autour, ça évolue aussi mais c'est à la marge." Une tendance confirmée en France, sur l'ensemble des territoires.

Presque autant de ventes que l'année dernière

Au niveau des transactions, les comptes se feront à la fin de l'année. Mais 2020 n'est pas si mauvais selon le président de la FNAIM Champagne-Ardenne : "On a eu 7.500 ventes l'année dernière sur toute la Marne. C'était déjà plus que 2018. On va peut-être perdre un peu en 2020, mais ça restera un très bon cru quand même. Il n'y a pas d'effondrement des prix, donc on reste positifs."

Finalement la crise sanitaire actuelle n'a pas vraiment touché le secteur, qui s'en sort bien. Il y a même eu un léger effet 'déconfinement' : "Quand vous êtes une famille avec trois enfants sans terrasse, balcon et jardin, le confinement a pu être compliqué. Certains ont cherché des biens avec un extérieur. C'est un besoin."