La nouvelle éco : à Reims, les Galeries Lafayette lancent le "shopping à distance"

L'annonce d'un deuxième confinement en France et de la fermeture des magasins dits "non essentiels" mercredi 28 octobre, suite à la montée des nouveaux cas de coronavirus dans le pays, a permis de faire ressortir des idées novatrices. Les commerces tentent d'attirer les clients, même à distance, pour poursuivre l'activité.

Beaucoup utilisent maintenant le système du click & collect par exemple, une vente en ligne et à emporter. Mais des enseignes vont encore plus loin, comme les Galeries Lafayette à Reims. Le magasin propose dorénavant "un shopping à distance". Lorsqu'un client appelle au standard, il est redirigé vers un conseiller au milieu des rayons : "En fonction des demandes, le collaborateur va dans l'espace concerné et vérifie que le produit est bien disponible. Il le commande sur confirmation du client", explique Didier Chesnel, le directeur du magasin rémois.

Une visite virtuelle

Vérification en rayons ou conseils sur la couleur et la taille, les tâches du vendeur sur site sont nombreuses : "C'est une visite virtuelle des Galeries, complète Didier Chesnel. Pour l'instant, sans les images, mais à très court terme avec l'envoi d'images des produits sélectionnés par le client."

Pour le directeur des lieux, cette innovation dans la vente pourrait faire partie du futur du magasin, même en sortie de confinement : "On ne peut plus fonctionner comme hier. Le confinement, c'est l'occasion d'accélérer toutes les initiatives de notre marque pour permettre à nos clients d'avoir accès à nos magasins d'une façon différente. Les points de contacts sont nombreux. En magasin, par internet, sur les réseaux. Ces services vont continuer."