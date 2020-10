La nouvelle éco : à Reims un électricien élargit son activité en désinfectant vos locaux du Covid-19

Sa machine n'est pas plus grosse qu'un aspirateur et ressemble à un pulvérisateur posé sur un socle pivotant. Hicham Bourhroum (HB Entreprise) a investi 8 400 euros pour en acheter trois et proposer ce service de désinfection à ses clients : "8 sur 10 m'ont dit oui, ça les intéresse beaucoup", assure-t-il.

Avec 16ml de produit (produit bio et fabriqué en France) par mètre cube dans son réservoir, une machine peut désinfecter jusqu'à 200 mètres carrés et il n'est pas nécessaire de vider les locaux : "Le produit est projeté sous forme de fine vapeur. Ca ne coule pas, ça ne tâche pas et ça n'humidifie pas, donc on peut même laisser des feuilles de papier ou du matériel informatique sur les bureaux, ça ne craint rien", explique Hicham. Comptez 8 minutes seulement pour désinfecter une pièce de 40 mètres carrés.

Une machine peut désinfecter jusqu'aà 200 mètres carrés de locaux © Radio France - Aurélie Jacquand

Démonstration dans une résidence étudiante

Ce jour-là, le patron d'HB Entreprise a rendez-vous à Reims dans une résidence étudiante de neuf logements. Rachid Saoudi, qui gère les lieux, a fait appelle à ses services pour désinfecter la pièce commune : "Avec le Covid, j'avais condamné cette pièce. Du coup, avant de la rendre à nouveau accessible j'ai préféré la désinfecter", explique-t-il. Une opération qui lui coûte 5 euros le mètre cube, soit 200 euros : "On réfléchit à le faire régulièrement, de façon hebdomadaire ou mensuelle".

Comment fonctionne une désinfection : démonstration Copier

Une fois la désinfection faite, Hicham Bourhroum effectue des prélèvements pour s'assurer qu'il n'y a plus trace de virus. Il croit en l'efficacité de sa machine et aimerait bien développer une autre technologie, sous forme de boîtier pilotable à distance : "Via une application, directement avec son smartphone. Un chef d'entreprise pourrait désinfecter ses locaux de chez lui une fois tous les salariés partis", précise-t-il, "Mais pour le moment c'est encore un peu cher et les entreprises ont d'autres priorités financières".