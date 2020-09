La Nouvelle Eco : à Renaison, le cabaret Elegance retrouve progressivement le bon tempo

Le cabaret de Renaison a rouvert samedi après six mois d'inactivité. Une reprise en douceur et avec des adaptations liées à la situation sanitaire.

Le cabaret de Renaison a rouvert samedi après six mois d'inactivité. La jauge a été réduite d'un peu plus de la moitié avec 200 à 210 personnes contre 450 places en temps normal. Le cabaret qui a pu compter sur de nombreux de reports du printemps : sur les 6000 réservations d'avril, mai et juin, 50% de spectateurs à peu près qui ont choisi de garder leurs billets. Malgré tout, la période aura coûté énormément, "environ 400 000 euros de perte sur le chiffre d'affaire" explique sur France Bleu Frédérick Arno, le directeur artistique du cabaret.

Des mesures sanitaires qui changent la donne

C'est le spectacle "Oniric" qui continue d'être joué en ce début de saison mais avec des adaptations explique Frédérick Arno : "Un certain nombre de fois, les artistes descendaient dans le public. Cela a été réduit car c'est compliqué mais malgré tout des artistes sont parfois dans le public car ça fait partie du show. On a fait travailler nos couturières pour fabriquer des masques en fonction des différents personnages".

