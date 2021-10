"La Nouvelle éco" : à Rennes, ce vendeur de jouets n'est pas inquiet pour Noël

En raison de la pénurie de matières premières et des difficultés d'acheminement, des incertitudes demeurent sur la livraison des jouets pour Noël. A Rennes (Ille-et-Vilaine), Aymeric Leconte, qui gère trois magasins de jouets, se montre rassurant.

A deux mois de Noël, des questions commencent à se poser sur l'approvisionnement en jouets des magasins et grandes surfaces en raison de la pénurie de matières premières et des difficultés d'approvisionnement. Aymeric Leconte gère trois magasins de jouets à Rennes, Chantepie et Thorigné-Fouillard. Il se prépare au grand rush plutôt sereinement. Le commerçant a répondu aux questions de France Bleu Armorique.

- Aymeric Leconte, aurez-vous des jouets pour Noël ?

- Aymeric Leconte. On aura des jouets pour Noël. La particularité de notre enseigne , c'est que nous avons démarré très tôt les commandes et les arrivages de manière à éviter justement ce problème de pénurie. En réalité, ce n'est pas une pénurie, c'est plutôt un retard de livraison. Peut être une ou deux références pourront manquer à la fin. Les problèmes, on les trouvera sans doute sur les jouets très demandés où il n'y aura pas possibilité de réassort. Là, il pourra manquer quelques références, mais dans l'ensemble, les enfants auront ce qu'ils auront demandé.

- A deux mois de Noël, est ce qu'on sait quels jouets vont être à la mode ou en tout cas très demandés ?

- Aymeric Leconte. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. On sait que certains produits vont être vraiment très tendance. Bien sûr, les cartes Pokémon, mais elles manquent depuis déjà plusieurs mois. La ceinture Pokémon de chez Bandaï aura quelques difficultés d'approvisionnement. On aura quand même des quantités en rayon et en stock. Mais ça risque de pas durer assez jusqu'au bout, vu l'ampleur du phénomène . C'est encore trop tôt pour le dire, il faudra attendre la mi novembre.

-Justement, dans ce contexte, est ce que les achats de Noël ne vont pas commencer un petit peu plus tôt cette année ?

- Aymeric Leconte. C'est vrai qu'on voit quelques personnes qui se renseignent ou qui commencent à acheter pour Noël. Il y a beaucoup de questionnements chez les clients pour savoir s'ils vont avoir le produit demandé par leurs enfants ou petits-enfants. On est là pour les rassurer. On leur propose aussi de faire des réservations pour être sûr d'avoir le produit. C'est une bonne résolution pour éviter les mauvaises surprises.