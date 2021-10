La nouvelle éco : à Rennes, Cherpas fait baisser vos factures d'énergies

A l'heure où les tarifs de l'énergie s'envolent, une entreprise rennaise de courtage peut vous aider à faire des économies gratuitement. Cherpas étudie vos factures d'énergies et de téléphone et vous trouve si nécessaire un fournisseur ou un opérateur qui vous sera plus avantageux.

" Si vous vous êtes penchés sur les petites lignes d'une facture d'électricité, c'est tout un poème ". Comprendre ces petits lignes et ce qu'elles impliquent, c'est la spécialité de Cherpas, une entreprise née il y a deux ans à Rennes dont Benoît Perrin est le cofondateur. Elle analyse votre facture d'énergie ou de téléphonie et cherche le contrat le plus avantageux pour vous.

Une démarche en quelques clics

" Vous déposez une facture sur notre site internet. Une facture, c'est un document très riche, qui va nous informer sur la manière dont vous consommez votre service. Ensuite, c'est l'algorithme qui prend la main " explique Benoît Perrin. Cet algorithme va alors analyser si vous pouvez faire des économies via un autre fournisseur . " Si c'est le cas et que vous validez notre recommandation, c'est là qu'on prend tout en main car on sait qu'il y a un coté angoissant à faire toutes les démarches de changement " poursuit le cofondateur de Cherpas.

Pas le moins cher mais le plus avantageux

Cherpas ne cherche pas le prix le plus avantageux mais le contrat le plus adapté à vos besoins. " Pour le gaz, il va y avoir une notion de protection contre de futures hausses donc de fixer un tarif peut être pour 12 ou 36 mois. Pour la téléphonie, vous allez avoir des notions de réseau, de consommation de données, etc...donc au-delà du tarif, c'est toujours avoir le bon prix adapté à vos besoins ".

Une veille quotidienne

Mais un contrat intéressant un jour ne le sera peut être plus quelques mois plus tard. Cherpas effectue donc une veille permanente sur votre contrat. " Vous allez recevoir une alerte de temps en temps pour vous dire que nous avons détecté soit un changement sur le marché, soit sur votre contrat et que, selon nous, il est temps de changer. On assure cette veille dans la durée, ce qui nous semble très important à l'heure où le marché fluctue et où on a tous autre chose à faire que de surveiller le tarif sur les 40 fournisseurs de gaz sur le marché français " explique Benoît Perrin. Les membres de Cherpas, qui sont 3000 aujourd'hui en France, ne payent pas le service. L'entreprise se fait rémunérer par les fournisseurs à qui elle apporte de nouveaux clients.