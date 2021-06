La Nouvelle éco : à Rennes, de la bio pour tous les budgets dans les magasins Scarabée Biocoop

Scarabée existe à Rennes (Ille-et-Vilaine) depuis 1983 et a rejoint le réseau Biocoop en tant que sociétaire. Scarabée Biocoop travaille avec plus de 250 producteurs locaux. Un dixième magasin a ouvert ses portes en avril 2021 dans le quartier du Blosne où vit une population modeste.

La coopérative Scarabée existe à Rennes depuis 1983 bien avant le réseau Biocoop créé en 1986. Depuis, Scarabée est devenu sociétaire du réseau Biocoop aux côtés de salariés, de producteurs ou de consommateurs. Scarabée ce sont 10 magasins à Rennes et sa périphérie (Saint-Grégoire, Bruz et Vern-sur-Seiche), 290 salariés et un objectif qui n'a pas changé depuis sa création, favoriser la production locale. "le local représente chez nous plus de 22% de nos achats, contre 1% pour la grande distribution" explique Isabelle Baur présidente du directoire "nous travaillons avec plus de 250 producteurs locaux qui sont à moins de 150 kilomètres de chez nous, ce qui équivaut à plus de 7 millions de chiffres d'affaires d'achat aux producteurs locaux".

De la bio pour les habitants des quartiers

La coopérative a implanté en avril 2021 son 10è magasin dans le quartier du Blosne au sud de rennes, un lieu fait de tours et de barres d'immeubles. C'est une ouverture particulièrement importante pour sa présidente "pour beaucoup de personnes, la bio c'est pour les bobos ou des consommateurs qui ont un porte-monnaie bien garni. Les gens m'ont dit que c'est une utopie de s'installer dans le quartier. Moi c'est une idée que je combats depuis très longtemps. Ce magasin fonctionne et les consommateurs sont au rendez-vous".

Tout le monde a le droit de manger bio. En ouvrant un magasin dans le quartier du Blosne, et qui fonctionne, je prouve que l'on peut offrir de la bio à toute la population et c'est un grand plaisir pour moi - Isabelle Baur

Isabelle Baur présidente du directoire de Scarabée Biocoop - DR

Scarabée Biocoop n'a pas fini son développement à Rennes avec l'ouverture prochaine de 3 magasins de taille moyenne place de Bretagne , dans le quartier nord Saint-Martin et route de Lorient. L'idée est d'être au plus près des consommateurs pour qu'ils puissent venir faire leurs courses à pied ou à vélo et limiter l'empreinte carbone.

