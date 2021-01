"La Nouvelle éco" : à Rennes et Brest, "danses à tous les étages" pour l'inclusion sociale

L'association s'appelle "danses à tous les étages", une petite structure de l'économie sociale et solidaire implantée à Rennes et à Brest. A travers la danse, l'association favorise l'inclusion sociale de publics fragiles. Elle produit et diffuse également des spectacles vivants et de danse.

L'association "danses à tous les étages" a été créée à Rennes en 2016, elle est implantée aussi à Brest. Elle se donne deux objectifs, l'inclusion sociale par la danse pour des publics fragiles et la production et diffusion de spectacles vivants. Par exemple, elle mène un projet dans les Ehpad de Bretagne autour de la mémoire gestuelle des ainés. Elle travaille aussi avec des jeunes en rupture familiale ou scolaire, des femmes en précarité et aussi des migrants. La structure fait partie de l'économie sociale et solidaire. 5 permanents, 3 Rennes et 2 à Brest, y travaillent.

Coup d'arrêt

Avec la crise sanitaire du Covid-19, l'association doit renoncer à une partie de ses activités "la programmation de spectacles est à l'arrêt depuis mars 2020" témoigne Marion le Guellec administratrice de l'association. "Pour la diffusion des spectacles, on avait déjà tout reporté en juin 2021. Pour ce qui est de notre axe d'inclusion, on est aussi très impacté. C'est difficile à vivre, surtout que les personnes qu'on accompagne sont dans des situations familiales et sociales complexes".

On a essayé de relancer des projets à l'automne dernier mais on a été obligé de tout arrêter et pour certains en plein milieu du parcours - Marion le Guellec

Projet "créatives " en 2019 de l'association 'danses à tous les étages" - DR

