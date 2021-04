La nouvelle éco : à Rennes, ils créent un gin au chanvre

Ils veulent faire oublier les clichés liés au chanvre. Exit les substances psychotropes, dans le gin créé par les Rennais de Maison Dutier, le chanvre ne sert qu'aux arômes et à parfumer.

François Mortier et Marc Dubourg, deux ingénieurs de formation, ont déjà produit 300 bouteilles de leur gin "Newlands". Un gin bio, conçu et produit localement et parfumé au chanvre. "C'est une plante au profil aromatique très complexe, comparable à celui de la rose", détaille Marc Dubourg. "Le tout est naturellement équilibré ce qui nous a donné envie de travailler la plante."

François Mortier et Marc Dubourg dans un champ de chanvre, à Saint-James (Manche). - Maison Dutier

Dépasser les clichés du cannabis

Avec une volonté de tout faire dans un esprit local. Le chanvre est récolté à la main à Saint-James (Manche), la plante est séchée et transformée à Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine) et la distillerie est à La Bouëxière, près de Rennes. "L'idée était de garder un ancrage local et des points de vente dans le grand ouest."

Le chanvre est récolté à la main en Normandie, avant d'être séché et transformé en Illle-et-Vilaine. - Maison Dutier

Maison Dutier fait le pari de vendre un produit à base de chanvre sans surfer sur l'image du psychotrope. "L'idée de notre projet c'est d'utiliser les saveurs de la plante. Il y a des agents actifs qui font parler d'eux, mais on peut aussi exploiter les saveurs sans les agents actifs. L'idée est de faire connaître la plante pour ses saveurs." Ils ont fait tester leurs produits en laboratoire pour certifier de l'absence totale de THC ou de CBD. Pas une obligation légale mais une manière de rassurer les consommateurs.

Aidés par le confinement

La crise sanitaire n'a pas apporté que des complications pour le duo. "Je me suis retrouvé en chômage partiel", raconte Marc Dubourg. "Ca nous a donné du temps pour avancer le projet. A tel point qu'à la sortie du premier confinement on a eu le déclic de se lancer." Pour autant la fermeture des débits de boisson ne facilite pas le lancement de leur marque. Cela n'a pas empêcher les 300 premières bouteilles de trouver preneur en un mois chez les cavistes du coin.

600 nouvelles bouteilles ont été retirées et ils espèrent atteindre entre 6.000 et 10.000 unités l'année prochaine. D'ici quelques semaines Maison Dutier va lancer une vodka parfumée au chanvre frais, nommée "Stupéfiante". Avant de se diversifier avec des boissons gazeuses autour du mois de mai. François Mortier et Marc Dubourg ne se fixent pas de limite et réfléchissent déjà à des liqueurs ou encore du pastis au chanvre.