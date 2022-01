La nouvelle éco : à Rennes, Kenavhome, la colocation sans ses désavantages

L'entreprise Kenavhome propose à la location, depuis mi-octobre à Rennes, douze chambres d'une maison en "coliving" ; c'est à dire une colocation mais sans ses désavantages, pour un loyer plus élevé. Le concept plaît bien, les places ont vite été prises. Visite avec France Bleu, ce jeudi 20 janvier.

Ils sont 12 locataires dans cette grande maison de 350m2, près du centre-ville de Rennes. Un logement en "coliving" proposé par la jeune entreprise Kenavhome. Le concept : une colocation, en plus cher, mais avec plus de confort et des services proposés. France bleu Armorique a pu visiter la maison, ce jeudi 20 janvier.

Salle de sport, salle de jeux, espace de coworking

"Ici, le salon, la salle à manger et l'espace de coworking", montre Thibault Cartier, de Kenavhome, au premier étage du bâtiment. Au rez-de-chaussée, il y a également une salle de sport, "un coach sportif vient toutes les deux semaines", une salle de jeux et de cinéma, "avec des consoles de jeux, un vidéo-projecteur et Netflix, Canal+ Sport".

De gauche à droite : Guilian, Thibault, Adaline et Julien. © Radio France - Paul Sertillanges

Les locataires ont entre 23 et 43 ans, des "jeunes actifs" et deux étudiants en fin d'étude ; ils payent entre 750 et 850 euros, charges et services compris.

Il y a également un jardin. © Radio France - Paul Sertillanges

"Le point positif, c'est que tu as ton indépendance, sourit Julien, 27 ans, l'un des locataires. Dans une collocation, souvent, les points de discorde, ça va être la salle de bain où tu fais la queue." Ici, chaque chambre a sa salle de bain avec toilettes. Pour les parties communes, un agent d'entretien passe faire le ménage une fois par semaine.

La cuisine, adaptée pour que plusieurs cuisinent en même temps. © Radio France - Paul Sertillanges

"Aujourd'hui, c'est la seule maison que l'on exploite, explique Thibault Cartier, mais on est déjà en train de faire des travaux dans une deuxième qui va ouvrir ses portes au mois de mai. On a également un troisième projet en cours, l'idée pour nous c'est d'ouvrir entre trois et quatre maisons tous les ans dans le Grand-Ouest."