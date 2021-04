"La Nouvelle éco " : à Rennes, l'Institut Gece sonde les Français depuis 2006

L'Institut de sondage Gece a été créé à Rennes en 2006 par Olivier Allouard. Il s'agissait d'abord d'un cabinet d'études. Après avoir débuté dans le domaine culturel, l'Institut travaille désormais pour de nombreux secteurs économiques, tourisme, sport, évènementiel, industrie, collectivités locales ou environnement. L'effectif est de 5 personnes. L'Institut réalise peu de sondages politiques. Son dirigeant Olivier Allouard répond aux questions de France Bleu Armorique.

-Quelles sont vos méthodes de travail à l'Institut Gece ?

Olivier Allouard : elles sont assez classiques. On mène des enquêtes ou des études auprès de la population sur des cibles qu'on nous commande. Pour nos méthodes, tout dépend de l'enquête qu'on doit mener : on peut mener des études en face à face, par téléphone, par panel on line, par les réseaux sociaux, ou par email via un fichier client.

-Est-ce que vos clients sont principalement Bretons ?

Olivier Allouard : ils étaient principalement Bretons au début et maintenant ils sont sur toute la France et même à l'étranger.

-L'une de vos dernières enquêtes concerne l'état moral des Français en cette période de Covid-19. Vous l'avez réalisé pour quel client ?

Olivier Allouard : cette enquête, on l'a faite nous même. Il y a un an, on a eu peur, car notre activité s'est arrêtée, tout s'est arrêté, puis elle a pu reprendre. On s'est dit que c'était intéressant, un an après, de sonder l'état moral des Français et l'impact des différentes restrictions et mesures sanitaires auprès de nos concitoyens.

-Qu'est-ce qui ressort de cette enquête ?

Olivier Allouard : on a interrogé 10.000 Français représentatifs de la population. Le point important, c'est que 1 Français sur 3 n'a pas le moral aujourd'hui et 40% d'entre eux ont leur moral qui a baissé. Il y a un an, on était à 1 Français sur 10 à ne pas avoir le moral. L'évolution est importante. Tout le monde est touché mais encore plus les étudiants, les managers et cadres qui sont durement impactés.

EN SAVOIR PLUS : les résultats de l'enquête sur le moral des Français par l'Institut Gece