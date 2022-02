La nouvelle éco : à Rennes, la première boutique bretonne de prêt-à-porter 100 % automatisée

"C'est une première en France !", lance Tumen Buyant devant le cube installé depuis la fin du mois de janvier dans une allée du centre commercial Grand Quartier, à Saint-Grégoire, au nord de Rennes, jusqu'au mois de juin. Avec sa sœur Anya, ils ont créé "Komet story", une boutique de prêt-à-porter entièrement automatisée. Ce concept, inédit en Bretagne, permet au client d'être autonome dans ses achats.

Sur chaque vêtement, une puce reliée au portant

Il vous suffit de réserver un créneau sur l'application disponible sur téléphone portable. Ensuite, un QR code permet d'ouvrir la porte. Vous êtes alors seul(e) dans la boutique. A l'intérieur, chaque portant fonctionne comme une antenne. Les vêtements, sur des cintres, sont reliés au portant grâce à une puce qui se désactive après l'achat. "Quand je prends les vêtements du portant, ils s'affichent automatiquement sur mon panier virtuel", explique Tumen Buyant, téléphone en main.

Chaque vêtement contient une puce connectée au portant et qui se désactive après l'achat. © Radio France - Maxime Glorieux

Si les vêtements ne vous plaisent pas, les reposer sur le portant les fait directement disparaître de votre panier sur l'application du téléphone portable, grâce à la puce connectée. Le paiement se fait ensuite en ligne. Il est possible d'essayer les vêtements sur place, dans une cabine. Une trentaine de vêtements sont proposés. "Ce n'est pas la quantité mais la qualité qui compte." Les portants connectés permettent d'anticiper des ruptures de stock.

Recherche marques françaises et lieux d'accueil

Chaque mois, Tumen et Anya choisissent une marque française et produite en France pour la proposer dans la "Komet story", comme Noliju, une marque de vêtements de sport pour femme, qui est exposée jusqu'à ce week-end. "C'est une marque niçoise qui n'aurait pas pu vendre dans un centre commercial comme Grand Quartier. Ça permet de déployer une marque physiquement quelque part, faire le test et, plus tard, si elle a envie, elle pourra investir plus d'argent et venir s'implanter spécialement dans la région", indique Tumen Buyant, avant d'ajouter que le concept permet d'économiser des dépenses de logistique et de personnel pour ces petites marques.

Tumen et Anya Buyant, co-fondateurs de la boutique "Komet story". - Komet story

Le duo rennais se rémunère avec une commission auprès de la marque. Pour leurs six premiers mois d'exploitation, le centre commercial les accueille gratuitement. D'autres boutiques "Komet story" vont voir le jour près de Lille et au Luxembourg. Celle de Rennes restera ensuite en Bretagne. Tumen et Anya recherche actuellement leur future point de chute ("un centre commercial, une gare, un aéroport...") mais aussi des marques susceptibles de rejoindre la boutique. Pour cela, il est possible de contacter les deux fondateurs sur leur page Instagram. Deux marques seront proposées d'ici la fin du mois de février : Champ Blanc (Lyon) et Pile ou Face (Angers).