La nouvelle éco : à Rennes, le marché des créateurs retrouve son entrain

Des dizaines d'artisans, artistes et créateurs sont réunis en plein centre de Rennes, au marché des créateurs. A quelques semaines de Noël, ils et elles proposent leurs créations au public : une respiration vraiment bienvenue après l'annulation de l'an dernier.

En ce dimanche matin, les visiteurs flânent par dizaines, voire centaines sous le chapiteau. Derrière son stand de créations en fil de fer et en papier, Muriel retrouve le sourire : "Ça a été des années particulièrement difficiles pour nous. Même si on a été soutenus par les mesures qui ont été mises en place. Mais on ne pouvait pas présenter notre travail. On ne pouvait bien sûr pas faire les chiffres qu'on fait normalement en décembre. Il était vraiment temps que ça s'arrête", sourit-elle.

Un mois de décembre crucial pour les créateurs

En tout, 48 artistes, artisans, créateurs sont réunis pour trois semaines cette année. Un peu moins que les années précédentes. Une vingtaine de permanents tiennent boutique, avec aussi des exposants invités, comme Julie, qui revient présenter ses cyanotypes, des créations issues de la photographie. "Cela me permet d'être en contact direct avec les gens", confirme-t-elle, "d'avoir un public très varié, des gens qui n'iraient pas forcément sur des lieux d'exposition type galeries, et que les gens puissent aussi offrir de l'art. On essaye d'avoir des tarifs abordables et je pense que c'est un beau cadeau que d'offrir de l'art à Noël. Et pour nous, oui, décembre c'est une période où on est censés vendre un peu", ajoute l'artiste.

Un peu pour certains, et beaucoup pour d'autres. Sophie par exemple, membre de l'association Rennes'art, présente ses chaussons, nids d'ange et autres mitaines depuis 18 ans. Et ce marché lui rapporte plus de 50% de son chiffre d'affaires annuel. "Disons que c'est la bonne période. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'appeler non plus Marché de Noël. Mais c'est un marché de créateurs, et on profite de cette période de Noël pour pouvoir exposer à ce moment là." D'autant qu'il y a du monde à passer devant son stand : un samedi, environ 1.000 personnes par heure.

Et ça, Muriel le sait bien : elle qui vend d'ordinaire dans des boutiques créateur se prépare à l'échéance depuis le printemps dernier : "Je viens de Morlaix, donc être sur Rennes pendant trois semaines c'est une organisation. Je ne peux absolument pas déplacer mon atelier pendant trois semaines. Je ne travaille pas, donc il faut que j'ai tout anticipé !"

Juste à côté, Alexis et ses vitraux. Lui qui à l'année travaille dans la restauration pour les églises, ou pour des particuliers, vient ici diversifier ses activités en proposant des bijoux. D'où l'utilité pour lui, de venir exposer au marché des créateurs. "Je touche à tout et je varie les échelles. Ça me permet de recycler pas mal ma matière, d'utiliser vraiment tout, d'aller jusqu'aux plus petites pièces." Alexis dit aussi chercher le contact avec le public. Il pourra le faire pendant 10 jours encore : le marché des créateurs ne fermera ses portes que le 23 décembre.