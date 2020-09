La nouvelle éco : à Rennes, le Space 2020 n'aura lieu qu'en version numérique

Pas de vaches, ni de tracteurs et autres engins agricoles au parc des expos de Rennes cette année pour la rentrée de septembre. Le salon de l'élevage qui attire chaque année quelques 100.000 visiteurs pour 1.400 exposants a été annulé dans sa version classique pour cause de Covid-19. La décision a été prise et annoncée en mai dernier par les organisateurs. La version 2020 du Space sera une version numérique, plus confidentielle. Elle aura lieu officiellement du 15 au 18 septembre.

91 millions d'euros de retombées économiques chaque année

Pour les hôtels, les restaurateurs, les traiteurs et autres prestataires, le Space représente chaque année 91 millions d'euros de retombées économiques. Le manque à gagner est donc très conséquent dans la métropole rennaise, mais aussi au-delà.

Des rendez-vous sur l'appli et le site internet du SPACE

Le Space 2020 n'aura lieu qu'en version digitale. Les organisateurs ont déployé des moyens sur le numérique, sur l'appli et le site internet du Space. Les visiteurs pourront y prendre rendez-vous avec des exposants pour préparer leurs éventuels achats et investissements pour l'année à venir. Le Space est un grand rendez-vous d'affaires pour les exposants de machines et procédés agricoles. Des conférences et tables rondes, en visio, seront également assurées et pour certaines, elles seront diffusées en direct.