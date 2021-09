La nouvelle éco : à Rennes, les sportifs peuvent s'équiper pour pas cher à L'équipière

C'est une véritable caverne d'Ali Baba pour les amateurs de sport en tout genre. Après deux mois d'expérimentation à l'Hôtel Pasteur cet été, L'équipière s'est installée mi septembre au 5 rue Bahon Rault dans le nord de Rennes. La ressourcerie ne propose que des articles de seconde main. " Le principe, c'est de collecter du matériel de sport sous forme de dons, de récupérer tout ce qui est oublié au fond des garages ou des placard chez des particuliers mais aussi dans les clubs de sports, les collectivités ou les entreprises. Ce sont des textiles et des équipements que nous valorisons et que nous vendons à des tarifs entre -30% et -70% " explique Estel Rubeillon, la coordinatrice de L'équipière.

Rendre tous les sports accessibles

Et l'un des premiers objectifs de L'équipière c'est de permettre à tous de s'équiper et de s'essayer à n'importe quel sport. " S'équiper et démarrer une nouvelle activité, c'est un budget. C'est dommage parce que faire du sport, ça contribue à l'épanouissement individuel, ça permet de faire du lien social, c'est le bien être, la santé. L'idée c'est de pouvoir y contribuer avec des petits prix ". On peut donc s'offrir une combinaison de plongée ou un sac de golf avec son matériel pour 15 euros, une paire de rollers pour 10 euros ou une raquette de tennis à seulement 4 euros sans parler des équipements d'équitation ou de musculation, des planches à voile ou des kimonos et maillots de football. Il y a de tout avec différentes gammes d'articles et toujours en bon état.

L'Equipière a déjà collecté plus de cinq tonnes d'articles de sport © Radio France - Fanny Beaurel

Le réemploi pour ne pas gaspiller

Donner une seconde vie à ces articles de sport, c'est aussi une valeur, une démarche environnementale pour l'Equipière. " Qui n'a pas une paire de baskets neuve ou une raquette de tennis qui n' a servi que trois fois au fond de son placard ? Pas la peine d'acheter du neuf, de l'occasion ça fait très bien l'affaire " explique Estel Rubeillon. Et c'est notamment cette démarche qui séduit la clientèle. " Il faut qu'on prenne l'habitude d'abord, avant d'acheter neuf, de regarder s'il est possible d'acheter d'occasion. C'est dans l'air du temps et il faut que ça perdure " estime Gwendal venu à L'équipière avec toute sa famille.

A ce jour la ressourcerie a collecté plus de cinq tonnes de matériel. L'association qui compte une seule salariée pour le moment espère pouvoir créer au moins trois emplois d'ici trois ans. L'équipière située au 5 rue Bahon Rault à Rennes est ouverte le mercredi et vendredi de 11 heures 30 à 18 heures 30 et le samedi de 14 heures à 18 heures.