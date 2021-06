La nouvelle éco : à Rethel, le nouveau bâtiment de Smurfit Kappa commencera à sortir de terre cet été

Après les fouilles archéologiques préventives en 2020 et les travaux de terrassement au printemps 2021, le nouveau bâtiment de Smurfit Kappaà Rethel va commencer à sortir de terre cet été.

Jusqu'à présent, le fabricant d'emballages en carton ondulé faisait le grand écart entre ses deux sites rethélois. L'un en centre ville, l'autre sur la zone de l'Etoile qui va donc s'agrandir de 8000 mètres carrés afin de regrouper l'activité sur près de 20 000 mètres carrés de bâtiment au total.

Déjà en 1992, lors de la construction du bâtiment à l'Etoile, l'objectif était d'y transférer toutes les activités. Les rachats et fusions ainsi que le montant conséquent de l'investissement font que cela s'est décalé dans le temps – Antoine Cailleton, directeur de Smurfit Kappa à Rethel.

Moins de camions en ville

En allégeant considérablement les transports d'un site à l'autre, cet investissement de 18 millions d'euros doit générer plusieurs centaines de milliers d'euros d'économies par an. Jusqu'à présent, les bobines de papier étaient livrées dans l'usine Noiret du centre-ville où une onduleuse le transformait en plaques de carton. Ces plaques étaient ensuite transportées jusqu'à la zone de l'Etoile pour la découpe, le pliage, l'impression et la mise en forme des emballages.

Ce grand écart logistique nécessitait 40 allers-retours quotidiens de camions, jour et nuit, entre les deux sites rethélois, ce qui provoquait des nuisances en centre-ville. En regroupant ses activités, Smurfit Kappa mettra un terme à ce ballet de poids-lourds.

Des économies d'énergie

L'investissement comprend également l'acquisition d'une nouvelle onduleuse, plus performante, la cartonnerie rethéloise de Smurfit Kappa n'aura plus besoin d'être approvisionné par le site d'Epernay et ce sont 6 à 8 livraisons quotidiennes qui seront ainsi également supprimées. Le nouvel outil doit également permettre de réduire de 25 % la facture de gaz.

La mise en service du nouveau bâtiment de Smurfit Kappa est prévue au premier trimestre 2022. Les 135 salariés seront conservés.