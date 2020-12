La nouvelle éco : à Riorges, Henitex mise sur les masques innovants pour les professionnels

Christian Schmitt le dit sans détour, "le masque, qui est une activité de retournement, nous a permis tout simplement de survivre". Le président de Henitex, entreprise textile basée à Riorges, précise qu'avec la crise sanitaire, la baisse d'activité pour la société est de 30% sur son marché traditionnel, celui du prêt-à-porter.

Henitex a notamment produit pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 1,3 million de masques, dont 500 000 pour les enfants.

Puce RFID

Car l'entreprise du Roannais a été l'une des premières à fabriquer des masques conçus spécialement pour les enfants, rappelle son président. Et pour se démarquer sur le marché des masques, Henitex mise sur l'innovation : après avoir développé des masques à QR code (cela permet par exemple de renseigner sur internet le nombre de lavages du masque, pour garder le compte), elle travaille actuellement sur des masques à puce RFID intégrée, pour garantir la traçabilité du masque. Ce nouveau produit est plutôt destiné à un public de professionnels (personnels des hôpitaux notamment).

"On se retrouve de nouveau avec les problèmes d'importation, de prix etc., et nous en fabriquant en France, on a un coût de production élevé, donc il sera difficile pour nous à long terme de rester présents sur le marché grand public", explique Christian Schmitt, qui pense par ailleurs que "le 100% masque jetable va évoluer dans les milieux hospitaliers, les Ehpad etc.".

