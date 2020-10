La nouvelle éco : Rive-de-Gier va cultiver ses propres champignons bio

Qu'on se rende compte, vous allez cultiver des champignons sur quelle surface ?

Sur 500m carrés. Actuellement je travaille en étagères à Saint-Maurice-sur-Dargoire sur 130m carrés depuis 5 ans ce qui me permet de produire 200 kilos de champignons par semaine. Je veux donc créer une plus grosse champignonnière, pour faire plus de volume et travailler avec du matériel plus récent pour que ce soit moins énergivore.

Quelles sont les spécialités que vous allez cultiver ?

J'ai trouvé des champignons qu'on peut cultiver. On sait le faire depuis une trentaine d'années sur une quinzaine d'espèces. Il y a des textures intéressantes, des couleurs incroyables. Ça égaie les stands de légumes en hiver et ça fait plaisir sur la table.

Il vous faudra des investissements sur du matériel de pointe ?

Le climat dans les salles de culture est très important pour avoir un rendement qui permet d'en vivre. Si on n'a pas du bon matériel, il faut chauffer et refroidir l'air toute l'année, ce qui coute très cher et pour le climat ce n'est pas bon. j'essaie de faire un projet local et écologique. Je préfère faire un investissement matériel importrant mais qui derrière consommera peu d'énergie.